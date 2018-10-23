​23 октября в администрации Ростовского муниципального района заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая вручила шести многодетным семьям правоустанавливающие документы на землю. Участки для ведения личного подсобного хозяйства бесплатно предоставлены им в поселке Петровское и деревне Судино. Надел в деревне Еремейцево для строительства индивидуального жилого дома получил гражданин, имеющий статус обманутого дольщика.



Многодетная семья Неевиных живет в деревне Судино. Максим работает водителем в гимназии Троице-Сергиева Варницкого монастыря. Его супруга находится в отпуске по уходу за ребенком. Старшие дети учатся в кадетской школе имени Евгения Родионова.



– Мы встали на очередь, как только родился третий ребенок, – рассказал Максим Неевин. – Ждали участок чуть больше года. Удалось получить там, где хотелось. Особенно важно, что рядом развитая инфраструктура и подъездные пути нормальные. Мы понимаем, что для освоения земли потребуются определенные финансовые затраты, но продавать ее точно не собираемся. Планируем строить здесь дом для нашей большой семьи.



Всего в Ростовском районе с 2011 года бесплатно предоставлено 185 земельных участков, из них многодетным семьям – 173. В этом году в собственность передано 36 наделов, а в аренду – 15. На учете состоят 157 граждан из льготных категорий.



– Всем муниципальным районам поставлена задача по сокращению очереди на получение земельных участков, – сообщил директор областного департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – На сегодня она ликвидирована в Любимском, Пошехонском, Первомайском районах. А это значит, что сотни многодетных семей смогли приблизиться к осуществлению своей мечты. Предоставленные участки активно осваиваются – на них строят дома и выращивают урожай. Получение земли дает возможность улучшить жилищные условия, поднять уровень жизни. И в данном направлении за последние два года сделан прорыв.



Только за 9 месяцев этого года в Ярославской области льготным категориям граждан было бесплатно предоставлено 737 земельных участков. Это почти на 100 больше, чем за весь прошлый год.



В целом в регионе с ноября 2011 года по октябрь 2018 года бесплатно предоставлено в собственность 4200 земельных участков, из них 2952 – гражданам, имеющим троих и более детей. В аренду без торгов за два года оформили земельные участки 393 многодетные семьи.