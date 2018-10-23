​23 октября заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова провела совещание в режиме видеоконференции с участием представителей Министерства просвещения, Минэкономразвития, Минстроя и регионов страны. Обсуждался ход реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие образования» по созданию в 2018 году дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.



– В своем майском указе Президент России Владимир Путин поставил задачу достичь к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, – подчеркнула Татьяна Голикова. – Это важно для формирования благоприятной демографической ситуации в стране. Кроме того, сокращение очереди в дошкольные учреждения для детей в возрасте до 3 лет имеет большое социальное значение, так как дает возможность для выхода на работу мам, следовательно, для улучшения материального положения семей.



В ходе анализа проводимых мероприятий Ярославская область отмечена в числе регионов, которые своевременно провели мероприятия по разработке и включению в соответствующий реестр Минстроя проектов строительства дошкольных образовательных организаций. В него вошло девять зданий общей мощностью 790 мест.



– Для создания дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в Ярославской области в федеральном бюджете на 2018 и 2019 годы предусмотрено более 350 миллионов рублей. Софинансирование из регионального бюджета составляет около 143 миллионов, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – С учетом того, что в Ярославле, Рыбинске, а также в Ярославском муниципальном районе проблема дефицита мест для детей этой возрастной категории стоит наиболее остро, наибольшее количество мест в рамках реализации программы будет создано здесь.



Также на совещании обсуждалась подготовка к реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в части содействия занятости женщин.



Справка



В Ярославской области функционирует 410 муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, а также 11 негосударственных. На учете для зачисления в дошкольные образовательные организации с 1 сентября 2018 года и далее стоят 30856 детей, из которых от 2 месяцев до 3 лет – 27896 человек, от 3 до 7 лет – 2960.