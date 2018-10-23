​С января 2019 года по всей стране цифровое эфирное телевидение полностью заменит аналоговое. Правительство региона проводит работу по информированию населения об этом процессе. В ее рамках 23 октября заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая встретилась с общественниками из поселений Ростовского района. В совещании также приняли участие и. о. главы района Ахмет Султанов и директор Ярославского филиала РТРС Альберт Сазонов.



– Подходит к концу федеральная программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации» на 2009 – 2018 годы, и с января следующего года «цифра» заменит «аналог» и в населенных пунктах, где проживают меньше 100 тысяч человек, – отметила Екатерина Троцкая. – Сегодня наша задача, чтобы жители региона узнали об этом и заблаговременно подготовились к переходу.



Для приема цифрового вещания на телевизоры, выпущенные до 2013 года, требуется специальная приставка. Такое оборудование будет подарено 14 детским домам региона. Сегодня Екатерина Троицкая посетила три из них и передала технику их руководству. Она побывала в Петровском и Климатинском детских домах, где в общей сложности около 40 воспитанников, а также в Петровской школе-интернате. Здесь обучаются более 80 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые нарушения речи.



Справка



Сегодня жители Ярославской области уже могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах региона доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1. Мультиплекс РТРС-2 станет доступен к концу 2018 года.



Сеть цифрового эфирного телевещания позволяет людям принимать многоканальное телевидение без абонентской платы и с минимальными расходами на приемное оборудование. Подключение оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – дело нескольких минут. Владельцам новых телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года) нужна лишь антенна дециметрового диапазона.



По всем вопросам цифрового телевидения и подключения можно проконсультироваться у специалистов горячей линии: 8-800-220-20-02.