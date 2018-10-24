|В отношении собственника деревянных построек, возведенных в границах ростовских земляных валов, составлен протокол об административном правонарушении. Предприниматель выполнил работы на территории объекта археологического наследия без согласования с региональным департаментом охраны объектов культурного наследия. Помимо этого, постройки перекрыли основные сектора обзора ансамбля Ростовского кремля со стороны юго-западной оконечности городских валов.
– Предпринимателя вызвали на составление протокола об административном правонарушении. Далее материалы будут направлены для рассмотрения в Ростовский районный суд Ярославской области для привлечения собственника построек к ответственности, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Ему грозит штраф до 400 тысяч рублей.
Также предпринимателю было направлено предписание, согласно которому он обязан демонтировать деревянные постройки в срок до 31 октября. Если он этого не сделает, вопрос будет решаться в судебном порядке.
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