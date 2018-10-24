​В многоквартирных домах продолжается замена лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта. На сегодняшний день в работе 83 объекта. Из них 15 – в Рыбинске, остальные в областном центре, в том числе девятиэтажный жилой дом №13 по улице Александра Невского.



Здание построено в 1976 году, тогда же было установлено и лифтовое оборудование. Подъемникам 42 года, а значит, они отслужили нормативный срок, установленный техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов». Согласно этому документу, все лифты, эксплуатирующиеся более 25 лет, должны быть заменены или модернизированы до 15 февраля 2020 года.



Подрядчик вышел на объект в октябре. Работы ведутся одновременно во всех трех подъездах и по графику должны быть завершены в ноябре. Оборудование поставляется вовремя, простоев и перебоев нет.



За три недели здесь заменено оборудование в шахтах, электрика, идет монтаж кабин – это более половины запланированного объема работ. На очереди установка лебедок. Последним этапом будут пусконаладка и испытания.



Приемку объекта проведет специальная комиссия, в состав которой войдут собственники, представители управляющей компании, обслуживающей организации, фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов, а также Ростехнадзора.



В целом в региональном плане на 2018 год – замена порядка 250 подъемников. В течение недели подрядчик планирует выйти еще на четыре объекта в Ярославле и шесть в Тутаеве.