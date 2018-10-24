|В Правительстве Ярославской области проходит стажировка специалистов из других регионов, занимающихся внедрением современных технологий управления персоналом на государственной гражданской и муниципальной службе. Мероприятие организовано в рамках проекта Минтруда России «Практикум по управлению кадрами».
Участникам проекта будет представлен уникальный опыт работы с независимыми экспертами. Акценты – на нормативно-правовом регулировании их деятельности, особенностях поиска, подбора и отбора кандидатов.
– В последние два года в нашем регионе эксперты привлекаются к работе по самым разным направлениям, в том числе в сфере кадровой политики, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Важные для региона решения мы принимаем в тесном контакте с независимыми специалистами. И такое взаимодействие уже доказало свою эффективность. Так, вместе с общественностью по инициативе губернатора Дмитрия Миронова мы формировали стратегию развития региона, концепцию новой экологической политики. И в кадровом вопросе взгляд профессионалов, работающих вне органов власти, также необходим.
Опыт организации совета независимых экспертов Ярославской области признан лучшей кадровой практикой на Всероссийском конкурсе в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации в 2017 году, отмечен благодарностью министерства и рекомендован к тиражированию в субъектах РФ.
На стажировку в Ярославль приехали сотрудники органов власти из пяти регионов страны: Архангельской, Ростовской, Челябинской областей и Республики Саха.
– В течение нескольких дней они будут изучать опыт нашего региона по организации работы независимых экспертов, – пояснила начальник управления государственной службы и кадровой политики Правительства Ярославской области Наталья Балакирева. – Форматы разные: семинары, тренинги, круглые столы.
Для участия в стажировке приглашены наиболее опытные члены совета независимых экспертов, которые выступят в роли наставников и примут участие в дискуссиях вместе с представителями органов государственной власти Ярославской области.
По мнению специалистов, подобная организация процесса позволит гостям из других регионов ознакомиться с материалом не только в теории, но и на практике.
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