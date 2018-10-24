​VIII Международный туристический форум «Visit Russia» – одно из ведущих мероприятий отечественной туриндустрии. Он является визитной карточкой Ярославской области и востребованной площадкой для конструктивного диалога участников отрасли и обмена опытом. Об этом в приветственном обращении к участникам форума сказал заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков.



Развитие туризма находится в зоне пристального внимания руководства страны. В настоящее время в Российской Федерации ведется активная межведомственная работа по созданию благоприятных условий для внутреннего и въездного направлений, реализации экономического потенциала индустрии гостеприимства.



– Сейчас является важным определение конкурентных преимуществ субъектов Российской Федерации как направлений отдыха и путешествий и их планомерное использование для стимулирования роста числа турпоездок по стране, совершаемых как россиянами, так и гостями из-за рубежа, – отметил Алексей Конюшков. – Форум «Visit Russia» – пример эффективного подхода к решению этой задачи. Это мероприятие ежегодно собирает представительный состав участников и выступает платформой для открытых обсуждений, определения направлений взаимовыгодного сотрудничества всех заинтересованных сторон и установления партнерских отношений для практической реализации совместно принятых решений.



Форум впервые проходит три дня – с 24 по 26 октября. В нем принимают участие порядка 500 представителей регионов России и зарубежных стран. С программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте: http://visitrussia-yaroslavl.ru/#.