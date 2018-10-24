​24 октября в Ярославском культурно-зрелищном центре открылся VIII Международный туристический форум «Visit Russia». На него приехали представители профессионального сообщества из регионов России и европейских стран: инвесторы, туроператоры, эксперты – около 500 человек.



– Ярославская область занимает неплохие позиции в отрасли туризма. Мы на лидирующих позициях во многих рейтингах. Наши проекты становятся лауреатами всероссийских профессиональных премий. Но главное – к нам едут люди, – отметил председатель Правительства области Дмитрий Степаненко. – Форум по праву стал не только значимым событием, но и отражением верно выбранного курса региона, где туризм является одной из приоритетных и активно развивающихся сфер экономики. Мы позиционируем территорию Ярославской области как землю уникальных развивающихся городов, где комфортно жить и куда хочется приезжать.



Как отметил, приветствуя участников и гостей мероприятия, заместитель председателя Правительства Максим Авдеев, ключевой темой этого года стала популяризация городского туризма.



– Развитие этого направления позволяет не только задавать стратегические приоритеты для городских агломераций, но и формировать качественную и комфортную городскую среду, – сказал Максим Авдеев. – А присутствие на форуме представителей как отечественного, так и международного туристического сообщества подчеркивает высокий статус и актуальность данного мероприятия. Среди гостей около 30 экспертов федерального уровня, представители Ростуризма. Ярославская область на ближайшие три дня становится местом дискуссий и обмена опытом для нескольких сотен представителей отрасли, органов власти, организаторов крупных деловых мероприятий в РФ и за рубежом.



Основная тема форума отражена в выставочном пространстве. На площадке Культурно-зрелищного центра, оформленного в виде городской площади, размещены различные инсталляции, стенды музеев, представлены проекты организации городских пространств в регионе.



Впервые программа «Visit Russia» рассчитана на три дня. Будут открыты 16 секций, запланирована работа круглых столов и дискуссионных площадок. Участники форума обсудят актуальные вопросы, связанные с привлечением туристов, развитием отраслевой инфраструктуры, поддержкой предпринимательства.



Планируется подписание ряда соглашений. Также гостей мероприятия ожидает гастрономический тур по историческому центру Ярославля.



Справка



Международный туристический форум «Visit Russia – 2018» проводится Правительством Ярославской области при поддержке Федерального агентства по туризму Российской Федерации. Это крупнейшее мероприятие туристической индустрии, которое является визитной карточкой региона, формирует его репутацию как одного из лидеров на рынке внутреннего туризма.



Миссия форума – создание уникальной профессиональной площадки национального масштаба для продуктивного сотрудничества, демонстрации лучших практик и конструктивного обмена опытом всех заинтересованных сторон.



С программой форума можно ознакомиться на его официальном сайте: http://visitrussia-yaroslavl.ru/#.