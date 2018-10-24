​24 октября в рамках VIII Международного туристического форума «Visit Russia» подписано шесть соглашений, направленных на развитие туристической отрасли Ярославской области. Среди новых партнеров региона – крупные туроператоры России и зарубежья, федеральные структуры, высшие учебные заведения.



На взаимодействие в сфере детского и социального туризма будет направлено сотрудничество между региональным отраслевым департаментом и автономной некоммерческой организацией «Агентство развития внутреннего туризма». Соглашение подразумевает реализацию всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников».



Еще один федеральный проект, «Твой маршрут – Россия!», стартует в регионе в рамках соглашения между департаментом туризма и автономной некоммерческой организацией «Центр исследования и развития молодежного туризма». Предусмотрено проведение различных образовательных и культурно-массовых программ и мероприятий межрегионального, федерального и международного уровня.



Продвижение туристического потенциала Ярославии стало предметом соглашений с двумя крупными туроператорами – греческой компанией «Музенидис Трэвел» и обществом с ограниченной ответственностью «ТТ-Трэвел» (торговый знак – TUI). Зарубежный партнер будет оказывать региону содействие в участии в отраслевых мероприятиях, организации методической помощи и расширении деловых контактов на международном рынке. Совместная работа с «ТТ-Трэвел» будет строиться вокруг формирования единого туристического пространства, разработки и реализации турпродуктов.



Кроме того, на продвижение региона на национальном и зарубежных рынках будет направлена совместная работа с федеральным государственным унитарным предприятием «Национальный маркетинговый центр по туризму». Соглашение с организацией от лица Правительства Ярославской области подписал заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев.



Работа будет строиться на базе сети национальных туристических офисов «Visit Russia». В ее рамках предполагаются организация информационных туров и фам-трипов для зарубежных профессионалов туристической отрасли и профильных средств массовой информации, проведение маркетинговых и аналитических исследований и кампаний, а также экспертная поддержка в реализации брендовой политики региона.



Основой для популяризации и поддержки студенческого туризма в регионе станет совместная работа департамента туризма и Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского в рамках областного проекта «Welcome-центр ЯГПУ». Он подготовлен специалистами ЯГПУ в целях расширения межвузовского взаимодействия. Партнерское участие поможет организовывать качественный методический и студенческий обмен, проведение совместных исследований и разработок в сфере студенческого туризма.



– Цели соглашений демонстрируют широкий охват различных сегментов туристического рынка, – отметил Максим Авдеев. – Работа с каждым из партнеров направлена на формирование туристического потока в регион на перспективу за счет различных категорий гостей. Сформировать качественный контент для каждой из них позволят методическое сотрудничество и аналитика туроператоров и методистов отрасли.