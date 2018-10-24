​24 октября на расширенном заседании Правительства Ярославской области были подведены итоги оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках «Рейтинга-76» за девять месяцев 2018 года.



– Полученные данные позволяют понять, по каким направлениям у районов возникает отставание, где нужно усилить работу, – отметил председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко. – Считаю, у глав городов и районов есть отличная мотивация, чтобы достигнуть наилучших показателей по разным направлениям развития территорий. В декабре, как и в прошлом году, будут подведены итоги, на основании которых муниципальные образования получат гранты губернатора области.



Общая сумма грантов в прошлом году составила 50 миллионов рублей. Как сообщила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая, порядка 30 миллионов из них районные администрации направили на модернизацию, ремонт и реконструкцию более чем 40 социальных объектов – школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, домов культуры. Остальные средства пошли на решение насущных проблем в ЖКХ, в том числе на софинансирование мероприятий по газификации, благоустройство территорий, ремонт дорог, а также на поддержку сельхозтоваропроизводителей.



В этом году оценка в рамках «Рейтинга-76» проводится по 56 показателям социально-экономического развития территорий. По итогам трех кварталов лидирует Тутаевский район: места в первой пятерке по 23 показателям из 45. Он также лучший по направлению «Муниципальное управление».



В секторах «Экономика» и «Безопасность» вперед вышел город Ярославль, «Инфраструктура» – Брейтовский муниципальный район, «Социальное развитие» – Угличский. Он также поделил лидерские позиции в разделе «Сельское хозяйство» с Ростовским районом.



– Осталось не так много времени для работы над ошибками, – сказала Екатерина Троицкая. – Предлагаю проанализировать текущую ситуацию и направить усилия на достижение наилучших показателей для участия в номинациях на получение гранта по итогам 2018 года. И я напомню, что, как и в прошлом году, предусмотрена номинация «Прорыв года». Это шанс отличиться для тех районов, которые эффективно работали в течение всего периода.



При подведении итогов годового рейтинга также будет учитываться работа органов местного самоуправления по обращениям граждан на интерактивном портале «Делаем вместе» и стратегическому планированию, в том числе – в Федеральной информационной системе стратегического планирования.