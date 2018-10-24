​Реализация инвестиционных соглашений, подписанных на Российской выставке «Золотая осень» в Москве, позволит создать в Ярославской области более 400 новых рабочих мест и пополнить бюджет на 500 миллионов рублей. Такие цифры сегодня были озвучены на расширенном заседании Правительства региона.



– За три дня работы выставки ярославский стенд посетили более трех тысяч человек. По сравнению с прошлым годом его площадка была увеличена в два раза, – сказал председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко. – Всего за время «Золотой осени» подписано 13 соглашений, проведено более 200 двусторонних переговоров, состоялось 11 закупочных сессий с рядом крупных торговых сетей.



На стенде Ярославской области были представлены 24 вида продукции местных производителей. В его в работе приняли участие 19 соэкспонентов. В их числе шоколадная фабрика «Собрание», компания «Углече поле», «Ярославский бройлер», Угличская птицефабрика, «Атрус», «Эль Ранчо», «Интертрейдинг», Ярославский комбинат молочных продуктов, «Попов луг», пивоваренная компания «Балтика» и консервный завод «Поречский».



– «Золотая осень» – крупнейшее отраслевое мероприятие страны. В этом году она прошла уже в 20-й раз. По количеству выставочных площадей, числу участников она занимает первое место в СНГ, второе – в Европе, четвертое – в мире, – сообщил заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов. – Ярославская область участвует в выставке третий год подряд после длительного 8-летнего перерыва. При подготовке стенда нашего региона была выбрана концепция лидерства. Стенд получил название «Территория первых». И это название себя сразу оправдало. Наш стенд стал первым, который посетил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он отметил ярославскую органическую продукцию, сказав, что очень хорошо ее знает.



Валерий Холодов подчеркнул, что особое внимание посетителей выставки привлекли представленные регионом инновационные агропроекты. Среди них – программа «Цифровой фермер», позволяющая осуществлять контроль за откормом и содержанием животных в режиме реального времени с использованием мобильного приложения, а также «Агроэкскурсия-3D». Проект позволяет виртуально посетить агропромышленные объекты Ярославской области. Интерес вызвала и попавшая в Книгу рекордов Гиннесса пирамида из яиц, выполненная компанией «Волжанин».



Ярославский стенд также осмотрели представители зарубежных стран. Развитие производства органической продукции привлекло внимание Международной федерации органического сельскохозяйственного движения (IFOAM) и федерального Министерства сельского хозяйства Германии. Уже в декабре этого года на базе сельхозакадемии пройдет методический семинар с участием иностранных коллег. Кроме того, ярославской органической продукцией заинтересовались коллеги из Китая.



Представители Венгрии выразили готовность поставлять в область крупный рогатый скот на льготных условиях. Японцы заинтересовались возможностью сотрудничества по минеральным органическим удобрениям. Кроме того, были проведены переговоры о поставках ярославской птицеводческой продукции за рубеж, в частности в Объединенные Арабские Эмираты.



По итогам мероприятия Правительство Ярославской области получило Гран-при за вклад в развитие выставки. Сразу две золотые награды вручены ОАО «Волжанин». Высших наград удостоены также агрофирма «Пахма», племзавод «Ярославка» и многие другие предприятия.



Редакция газеты «Северный край Ярославский регион» получила диплом за лучшие публикации об агропромышленном комплексе Ярославской области.