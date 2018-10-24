​24 октября на заседании Правительства региона, которое провел председатель Правительства Дмитрий Степаненко, был представлен проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».



Как сообщил заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Илья Баланин, бюджет региона в 2019 году прогнозируется бездефицитным: доходы и расходы составят по 65,3 миллиарда рублей. Доходы на 2020 год запланированы в объеме 69,9 миллиарда рублей, в 2021 году – 76,5 миллиарда.



В проекте закона в полном объеме предусмотрены средства на реализацию майских указов Президента РФ, выплату заработной платы бюджетникам, исполнение мер соцподдержки населения. На выполнение социальных обязательств заложено 42,6 миллиарда рублей, что составляет 65,2 процента всей расходной части.



Прогноз поступлений рассчитан по благоприятному варианту социально-экономического развития Ярославской области. Он предусматривает, что рост налоговых и неналоговых доходов в 2019 году составит 5,1 процента по сравнению с показателем текущего года, в 2020-м – 9,9 процента, в 2021-м – 11,3.



На исполнение адресной инвестиционной программы в проекте бюджета заложено около 3,4 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на объекты капитального строительства, в частности, на хирургический корпус онкобольницы, здания школ и дошкольных организаций в Ярославле, Рыбинске и Ярославском районе, ФОК с плавательным бассейном в Ростове. Кроме того, они предназначены на приобретение квартир для детей-сирот, расселение аварийного жилищного фонда, объекты коммунального хозяйства, строительство и реконструкцию дорог, мостовых сооружений, развитие тутаевского промышленного парка «Мастер» и окончание строительства незавершенных объектов.