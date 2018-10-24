​Начался второй этап реализации проекта модернизации полигона ТКО у деревни Селиваново. Работа организована в рамках концессионного соглашения между ООО «Хартия» и администрацией Угличского муниципального района. 24 октября ход процесса проинспектировали сотрудники областного департамента охраны окружающей среды и природопользования, которые выехали на объект с представителями ярославского отделения ОНФ.



Долгое время судьба полигона и обеспечение его экологической безопасности вызывали много вопросов у местных жителей. По поручению губернатора Дмитрия Миронова департамент охраны окружающей среды и природопользования взял ситуацию на особый контроль.



– В течение восьми лет будет проведена поэтапная модернизация объекта. В результате полигон будет соответствовать современным требованиям и станет полностью экологически безопасен, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Ход выполнения концессионного соглашения контролируется на всех этапах и на муниципальном, и на региональном уровне.



Специалисты и общественники оценили выполненные работы. На полигоне уже проведены мероприятия по предотвращению загрязнения водных объектов, проектные и изыскательские работы, по контуру территории сделана дорога. Укреплена обваловка обводной канавы с южной стороны, установлено насосное оборудование для перекачки избытков воды на тело полигона. Закуплены необходимые материалы.



– Особенно важно, что в рамках модернизации полигона предусмотрено и частично уже проведено обустройство пруда-испарителя, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ярославской области Анатолий Упадышев. – Также запланированы строительство очистных сооружений и монтаж дренажной системы. Эти мероприятия необходимы для предотвращения негативного воздействия объекта на окружающую среду.



Сейчас на полигоне началось строительство полуавтоматического сортировочного комплекса мощностью 40 тысяч тонн в год. Его работа позволит отбирать для переработки полезные фракции: черный и цветные металлы, стекло, картон, бумагу, пленку. Это даст возможность значительно сократить объем захораниваемых отходов.



– Сейчас ведутся строительство ангара для сортировочной линии и формирование разворотной площадки, – рассказал заместитель руководителя Ярославского филиала ООО «Хартия» Александр Фомин. – Началась подготовка к установке сортировочной линии. Используется уникальное российское оборудование, адаптированное специально под угличский полигон.



По данным ООО «Хартия», все работы идут согласно дорожной карте проекта. Строительство мусоросортировочного комплекса планируется завершить до конца года.



Справка



Эксплуатация угличского полигона, площадь которого 5,2 гектара, началась в 2008 году. Сегодня его заполненность – 26 процентов от общей вместимости, которая составляет более 907 тысяч кубометров. Ежегодный объем захоронения на полигоне – порядка 124 тысяч кубометров.



Финансирование проекта поэтапной модернизации полигона, согласно концессионному соглашению между ООО «Хартия» и администрацией Угличского муниципального района, за 8 лет составит 24,7 миллиона рублей.