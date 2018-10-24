|Уважаемые сотрудники Ярославской таможни и ветераны ведомства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От четкой и слаженной работы сотрудников ведомства зависят социальная стабильность в обществе, благополучие жителей всего региона.
Вы обеспечиваете эффективный контроль за перемещением через границу товаров и ценностей. Ваши профессионализм и компетентность, высочайшая ответственность и беспрекословное соблюдение законности являются надежной гарантией защиты национальной экономики, безопасности страны.
Желаю вам успехов в службе на благо России, здоровья и неиссякаемой энергии!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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