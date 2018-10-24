​Уважаемые сотрудники Ярославской таможни и ветераны ведомства!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



От четкой и слаженной работы сотрудников ведомства зависят социальная стабильность в обществе, благополучие жителей всего региона.



Вы обеспечиваете эффективный контроль за перемещением через границу товаров и ценностей. Ваши профессионализм и компетентность, высочайшая ответственность и беспрекословное соблюдение законности являются надежной гарантией защиты национальной экономики, безопасности страны.



Желаю вам успехов в службе на благо России, здоровья и неиссякаемой энергии!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов