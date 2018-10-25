​Заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов в видеообращении к гостям и участникам форума «Visit Russia» отметил, что центральная тема мероприятия – городской туризм, один из актуальных трендов индустрии ближайшего десятилетия.



– Современный городской туризм – это прежде всего развитая инфраструктура, – сказал парламентарий, обозначив необходимость поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в этом вопросе. – Представители турбизнеса ждут от нас решений по улучшению условий ведения бизнеса, трансформации делового климата.



Обращаясь к участникам мероприятия, Сергей Кривоносов напомнил, что Ярославская область является одним из регионов – учредителей ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в Российской Федерации».



– Союз готов оказывать содействие в предоставлении льготных кредитов и других преференций для турбизнеса, – отметил он.



Депутат назвал регион одним из лидеров внутреннего туризма:



– Ярославия и ее города регулярно поднимаются на верхние строчки отраслевых рейтингов. По качеству исполнения госпрограмм по туризму Ярославская область также в числе первых.



По словам парламентария, основная задача – создать условия не только для привлечения турпотоков в города области, но и для повышения качества жизни горожан, улучшения экономических показателей территорий.



VIII Международный туристический форум «Visit Russia» проходит в Ярославле с 24 по 26 октября. Форум – крупнейшее мероприятие туристической индустрии и является визитной карточкой региона, в нем принимают участие профессиональные сообщества из субъектов РФ и европейских стран: инвесторы, туроператоры, эксперты.



Фото пресс-службы С. Кривоносова