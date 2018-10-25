|В Ярославской области продолжается создание современной инфраструктуры для сбора и оборота твердых коммунальных отходов.
– Мероприятия по созданию современной инфраструктуры в регионе проводятся в рамках внедрения новой экологически безопасной системы оборота твердых коммунальных отходов, – пояснил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – В данном процессе особенно важна активная позиция органов местного самоуправления, так как в результате речь идет о создании комфортных условий жизни для населения региона.
В данный момент совместно с органами местного самоуправления корректируется реестр мест складирования отходов, необходимый для качественного обеспечения услугой всех жителей региона. Полученные данные будут включены в территориальную схему обращения с отходами. Схема будет сформирована до конца года и утверждена после общественных обсуждений.
25 октября 100 новых современных евроконтейнеров для сбора ТКО установлены на контейнерных площадках Рыбинска. Для жителей города, где до недавнего времени было много проблем с вывозом отходов, создание новой экологически безопасной инфраструктуры для сбора ТКО чрезвычайно важно. Единым региональным оператором ООО «Хартия» установка контейнеров ведется строго по согласованию с администрацией города. Также совместно прорабатывается вопрос оборудования контейнерных площадок современного образца в частном секторе.
– На данный момент в регионе уже установлено более четырех тысяч современных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Установка ведется на контейнерных площадках, соответствующих требованиям санитарных норм и правил, что позволяет создать оптимальные условия для сбора отходов, удобные как жителям, так и спецтехнике, – рассказал представитель ООО «Хартия» Алексей Бишанов.
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