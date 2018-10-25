​Образовательные организации Ярославской области примут участие в мероприятиях юбилейного, пятого единого урока безопасности в Интернете. Проект призван повысить уровень защищенности детей и подростков во Всемирной сети. Мероприятия ориентированы на детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет. Они будут проводиться в школах, детских садах, учреждениях для детей-сирот, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования.



– Мы хотим привлечь внимание родительской и педагогической общественности к проблеме безопасного пребывания детей в информационном пространстве, – рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Всегда держать под контролем жизнь ребенка в Сети невозможно, именно поэтому очень важно научить его самостоятельно различать в Интернете угрозы и риски. Единый урок представляет собой целый комплекс мероприятий для детей, родителей и педагогов. Все они направлены на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности.



20 ноября в рамках проекта для старшеклассников региона состоится дистанционный урок «Безопасный Интернет». Его участники в режиме видеоконференции встретятся со специалистами Роскомнадзора и УМВД России по Ярославской области, обсудят вопросы личной безопасности и правила общения в социальных сетях, получат советы по безопасному использованию Интернета.



Для учителей в рамках единого урока будут организованы онлайн-семинары, посвященные актуальным вопросам информационной безопасности в образовательных организациях. Кроме того, запланировано проведение просветительской работы на родительских собраниях.



Справка



Проект инициирован спикером Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко и проводится по всей России в 5-й раз. В 2017 году в едином уроке по всей стране приняли участие обучающиеся 32800 школ, 2 миллиона 100 тысяч родителей и 440 тысяч учителей.



Единый урок безопасности в Интернете проводится при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и региональных органов власти, представителей интернет-отрасли и общественных организаций.



Подробная информация о проведении мероприятий единого урока в Ярославской области размещена на информационно-образовательном портале www.edu.yar.ru в разделе «Информационная безопасность».