​25 октября на заседании Думы Ростовского муниципального района большинством голосов был избран новый глава муниципального образования. Им стал Сергей Шокин, который до этого исполнял обязанности главы Ростовского района.



По мнению представителей депутатского корпуса, руководителей районной администрации, Правительства региона и Ярославской областной Думы, принимавших участие в заседании, Сергей Шокин за короткий срок пребывания на посту исполняющего обязанности главы районной администрации уже показал умение работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие с различными ветвями власти.



– Быть главой района – прежде всего большая ответственность. Для этого необходимы опыт руководящей работы, знание проблематики и специфики территории, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Сергей Валерьевич работал в силовых ведомствах, взаимодействовал с федеральными и региональными органами власти, обладает хорошими лидерскими и организаторскими способностями. Уверен, что на посту главы района он с успехом справится с поставленными задачами по социально-экономическому развитию территории и повышению уровня жизни ростовчан.



В ходе заседания было отмечено, что по промежуточным итогам оценки деятельности органов местного самоуправления в рамках областного проекта «Рейтинг-76» Ростовский район уверенно находится в первой десятке по основным направлениям социально-экономического развития территорий. А в категории «Сельское хозяйство» – лидирует.