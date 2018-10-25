​Объем туристического потока в регион за девять месяцев вырос на 7 процентов в сравнении с прошлым годом и составил 3 миллиона 238 тысяч человек. Об этом заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев сообщил на VIII Международном туристическом форуме «Visit Russia».



Туристы преимущественно прибывают в наш регион из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Костромской, Владимирской, Вологодской, Нижегородской, Ленинградской областей. Много зарубежных групп, но общая доля иностранцев в совокупном турпотоке – порядка 10 – 15 процентов.



Прямые налоговые поступления от турфирм и гостиниц в консолидированный бюджет Ярославской области за 9 месяцев этого года составили 181,8 миллиона рублей, что на 12 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



– Рост турпотока связан с проведением на территории области масштабных событийных мероприятий, наличием широких возможностей для рекреационного отдыха. Кроме того, сегодня регион предлагает качественные турпродукты, – отметил Максим Авдеев. – Очень важна и активная работа по продвижению туристического потенциала территории, в которую включаются СМИ и другие представители медийной сферы. Результат налицо: Ярославия и ее города регулярно становятся лидерами отраслевых рейтингов. Если в прошлом году таких рейтингов было порядка 25, то с начала 2018 года на сегодняшний день уже 54.