В Ярославской области продолжается работа в рамках исполнения закона о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня ключи от новой квартиры в доме по улице Большой Донской в Ярославле получила Алена Турикова. Жилье предоставлено ей по договору найма.



– Этот год для меня полон приятных событий. Главное, конечно, рождение второго ребенка, и теперь вот ключи от двухкомнатной квартиры, – поделилась Алена Турикова. – Пока здесь пусто, но это ненадолго. Не терпится поскорее перевезти все вещи и начать обживаться на новом месте. Расположение очень удачное: рядом детские сады, школы, магазины.



Квартиры в этом доме получили 35 детей-сирот. Всего с начала года данной категории граждан по договорам найма предоставлено 118 квартир в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Пошехонье, Гаврилов-Яме, а также в Даниловском и Первомайском районах.



– В 2018 году предусмотрено порядка 400 миллионов рублей на приобретение квартир для детей-сирот, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – 10 процентов – федеральные средства. Остальные выделяются из регионального бюджета. В этом году в рамках заключенных государственных контрактов планируется включение в специализированный жилищный фонд области 184 квартир.



Договоры найма заключаются на пять лет. По истечении этого срока в случае отсутствия нарушений с нанимателем заключается договор соцнайма, и у гражданина появляется возможность приватизации жилья.



– Главное – выполнение условий договора: использование помещения по назначению, своевременное внесение платежей за коммунальные услуги, соблюдение правил и норм общественного порядка, – пояснил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Михаил Рысев.



Для тех детей-сирот, которые пока не получили недвижимость, предусмотрена дополнительная мера поддержки – компенсация расходов по договору найма жилого помещения.