​На территории Ярославской лакокрасочной компании торжественно вскрыли капсулу с посланием молодежи 1968 года к молодежи 2018 года. В мероприятии приняли участие руководство, работники и представители совета ветеранов завода, общественных и молодежных организаций, руководители структур Правительства области и мэрии Ярославля.



Капсулу с посланием потомкам заложили работники завода возле обелиска павшим героям Великой Отечественной войны, установленного пятьдесят лет назад на территории предприятия.



Почетное право вскрыть капсулу было предоставлено молодому специалисту 1968 года, а сегодня – ветерану завода Галине Владимировне Соколовой (Ивановой) и молодому специалисту 2018 года Никите Трофимову.



«Завещаем тебе, молодежь 2018 года, осуществить то, что не доделали мы. Серебро времени украсит головы многих из нас, а многие и не доживут до этих лет. Помните, ваши деды и прадеды всегда с вами… Придет время, и ваши руки построят новые заводы и вырастят новые тополя, будут достигнуты новые удивительные свершения», – говорится в послании.



– Вскрытие капсулы времени, безусловно, историческое событие, оно стало неким мостиком от прошлого к настоящему. Этим посланием предыдущее поколение напоминает нам о том, что развитие лучших традиций, передача бесценного опыта ветеранов предприятия молодым специалистам является залогом движения вперед. Каждому из нас важно, что мы передадим своим потомкам, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.



Капсулу с копией послания работники предприятия решили передать на хранение в музей ярославской школы №72, оставив у себя оригинал письма. Продолжая традицию, молодые специалисты завода заложили текст современного послания, адресованного потомкам в 2068 год.