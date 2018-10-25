​25 октября состоялась презентация коворкинг-центра бизнес-инкубатора Ярославского государственного университета. Площадка для реализации инновационных проектов и развития технического творчества открылась на базе экономического факультета вуза. Участие в мероприятии принял руководитель аппарата губернатора Кирилл Сорокин.



– Получив при поддержке губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова статус опорного регионального университета, ЯрГУ последовательно и успешно реализует задачи интеграции вузовского сообщества, – отметил Кирилл Сорокин. – Вуз также выступает инициатором и непосредственным организатором воплощения ряда региональных проектов. Создание таких площадок, как коворкинг-центр, важно не только с точки зрения развития технического творчества. В первую очередь это территория для общения, встреч со специалистами, проведения мастер-классов. Ведь только обмен опытом и совместное решение задач помогут нам в реализации прорывных проектов. А это задача, которую ставит перед нами Президент нашей страны.



На мероприятии присутствовали также советник губернатора по вопросам науки и высшей школы Светлана Лоханина и ректор университета Александр Русаков.



– Коворкинг-центр – это зона взаимодействия представителей студенчества и молодых специалистов друг с другом и с реальным сектором экономики, – сказал Александр Русаков. – Именно здесь вы сможете превратить свои идеи в технологические разработки. Это не исключительно коммерческий проект. Мы хотели создать максимально открытую площадку, доступную широкому кругу участников.



Пользователями коворкинг-центра могут быть учащиеся школ, студенты университетов, колледжей, институтов и академий, а также молодые ученые, сотрудники предприятий, научных лабораторий.



Чтобы стать резидентами центра, потенциальные участники должны будут представить и защитить свои проекты. Всего в помещениях центра одновременно смогут находиться порядка 100 человек. Предусмотрена организация работы по таким направлениям, как 3D-моделирование, робототехника, технология блокчейн, виртуальная и дополненная реальности, телемедицина и другие.