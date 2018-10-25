​25 октября в Ярославле прошел круглый стол Общественной палаты Ярославской области и местного отделения Общероссийского народного фронта по вопросам реализации на территории региона федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Участие в работе приняли представители органов власти, блогеры, гражданские активисты.



– Дорожное строительство – очень резонансная тема, мы видим это по социальным сетям, информационным сообщениям, – сказал, открывая круглый стол, председатель Общественной палаты области Сергей Березкин. – Люди хотят, чтобы дороги соответствовали базовым требованиям качества. И наша цель сегодня – постараться суммировать основные претензии и вопросы по проблематике дорожной отрасли, обратиться с конкретными предложениями к представителям власти и надеяться, что такой разговор послужит не только усилению взаимопонимания, но и практической реализации требований граждан, которых представляют сегодня наши общественные структуры.



В 2018 году объем финансирования программы составил 1460 миллионов рублей. На текущий момент завершено 90 процентов контрактов, другие находятся в высокой степени готовности: остались работы по установке светофоров, остановок, знаков и ограждений. Введены в эксплуатацию 24 дороги из тридцати. Площадь отремонтированного покрытия составляет 987 тысяч квадратных метров.



– На всех дорожных объектах велся регулярный всесторонний контроль качества выполняемых работ как самими службами, так и представителями общественности, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства региона Евгений Моисеев. – Наш диалог с гражданскими активистами стал более конструктивным. И в дальнейшем мы также планируем руководствоваться мнением общественности во время приемки и контроля технологического процесса.



В ходе встречи представители общественных структур высказали пожелания и предложения по организации контроля за подрядчиками, их отбору, задали вопросы о планах ремонтных работ. В настоящее время уже разрабатывается проектная документация на объекты 2019 года.