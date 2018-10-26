|29 октября в регионе начнется V Всероссийская неделя сбережений. В ее рамках успешные российские финансисты и банкиры расскажут ярославцам, как оптимизировать траты и получить дополнительный доход.
До 12 ноября в регионе будут проходить семинары и консультации по таким темам, как управление семейным бюджетом, составление личного финансового плана, накопление и приумножение, покупка квартиры в кредит. Также эксперты разъяснят тонкости обязательного пенсионного страхования и добровольного пенсионного обеспечения.
Для тех, кто не сможет посетить мероприятия лично, будут доступны онлайн-консультации. Их можно будет получить на портале вашифинансы.рф. Ответить на вопросы граждан готовы около 6000 сертифицированных консультантов-методистов.
Также запланированы семейный онлайн-квест «Финансовый детектив», программы повышения финансовой грамотности для трудовых коллективов.
Неделя сбережений организована в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
Ознакомится с программой мероприятий и оставить заявку на участие можно на сайте вашифинансы.рф.
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