​Завершился визит предпринимателей региона в Грузию и Армению, организованный АНО «Центр экспорта Ярославской области».



В бизнес-миссии приняли участие представители четырех предприятий: производители резинотехнических изделий, лакокрасочной продукции, медицинского оборудования и трубопроводной арматуры.



В Тбилиси и Ереване члены делегации провели B2B-переговоры с потенциальными партнерами. Также они приняли участие в деловой программе форума «Грузия – ЕАЭС» и посетили международный деловой форум Евразийского экономического союза «Евразийская неделя», где руководитель Центра экспорта Наталия Багрова презентовала успешные ярославские практики поддержки экспортеров.



– Программа бизнес-миссии была очень насыщенной. Компании посетили профильные предприятия, в Армении прошла закупочная сессия с торговыми сетями, – рассказала Наталия Багрова. – Участие в мероприятиях и переговорах помогло нашим экспортерам изучить структуру рынка Грузии и Армении, понять особенности сотрудничества с этими странами. В государствах деловые отношения тесно связаны с личными знакомствами и доверием к партнеру. Именно поэтому мы уверены, что поездка будет способствовать успешному продолжению переговоров и поможет развитию сотрудничества между нашими компаниями и предприятиями Армении и Грузии, приведет к заключению контрактов и поставкам ярославской продукции в эти страны.



Рынки Армении и Грузии традиционно считаются для российских производителей небольшими, но сегодня Грузия позиционирует себя как окно на рынки ЕС, Китая и Турции, а Армения тесно связана с Ираном. Объем экспорта предприятий Ярославской области в Армению за январь – август 2018 года вырос на 67,36 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, в Грузию – в три раза.



Бизнес-миссия длилась с 18 до 24 октября. До конца года Центр экспорта организует еще три деловые поездки: в Белоруссию, Сербию и Индию. Они будут способствовать укреплению экспортного потенциала небольших предприятий и компаний – это задача, которую поставил Президент России Владимир Путин.