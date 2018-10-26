​Руководитель фольклорного ансамбля «Карусель» рыбинского дома культуры «Слип» Татьяна Голубкова удостоена премии Правительства Российской Федерации «Душа России». Нагрудный знак и диплом лауреата премии будут вручены ей на торжественной церемонии 10 декабря в Москве в Концертном зале им. П.И. Чайковского.



Татьяна Голубкова награждена в номинации «Народное пение» за вклад в развитие народного творчества.



Премия «Душа России» с 2002 года ежегодно присуждается выдающимся деятелям культуры, посвятившим себя народному искусству и образованию. Среди лауреатов – руководители коллективов народного творчества, исполнители эпоса, мастера народного декоративно-прикладного искусства.



За период с 2002 по 2017 год было присуждено около 200 премий, в этом году – 15, в номинациях «Народная музыка», «Народное пение», «Народный мастер», «Традиционная народная культура» и «Народный танец».



Премия «Душа России» учреждена по инициативе Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского дома народного творчества для поощрения и стимулирования деятельности выдающихся руководителей любительских художественных коллективов и народных исполнителей.