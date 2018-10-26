​В Ярославле зафиксирован очередной случай бешенства. 25 октября государственная ветеринарная служба приступила к проведению мероприятий по ликвидации заболевания. Подготовлен проект указа губернатора об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных.



– Бешенство в Ярославской области имеет природно-очаговый характер: основными переносчиками являются дикие псовые лисицы и енотовидные собаки, – сообщил директор департамента ветеринарии Ярославской области – главный государственный ветеринарный инспектор Александр Чавгун. – На сегодняшний день в Ярославской области зафиксировано 25 случаев бешенства животных, и около половины из них – у диких лисиц и енотовидных собак.



Последний факт заболевания зафиксирован у домашней кошки. Хозяйка, жительница Ярославля, заметила рану на теле животного, когда находилась на даче в Костромской области.



25 октября государственная ветеринарная служба приступила к проведению мероприятий по ликвидации заболевания. 26 и 27 октября при содействии администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля запланирована организация оповещения населения, в том числе владельцев животных, восприимчивых к заболеванию.



В подъезде дома №20а по улице Посохова, где проживает хозяйка заболевшего животного, 27 октября с 10 до 10.30 пройдет поквартирный обход. В этот же день с 10.30 до 13.00 будет проводиться выездная вакцинация животных, содержащихся в домах №20, 20а, 22 по улице Посохова, №65, 67/2, 69, корп. 2, по улице Наумова, №3, 5, 15, 17 по улице Подбутырской.



Департамент ветеринарии Ярославской области напоминает, что в регионе работают прививочные пункты на базе государственных ветеринарных клиник, а в неблагоприятных по бешенству районах работают выездные бригады по вакцинации животных, которая проводится бесплатно.