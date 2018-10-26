​С начала года на территории Ярославской области выявлено 118 объектов культурного наследия. Это в три раза больше, чем за весь прошлый год.



Значительное увеличение количества выявленных объектов связано с активизацией мероприятий по уточнению пообъектного состава монастырских ансамблей, включенных в реестр, и увеличением количества заявок, поступающих в региональный департамент охраны объектов культурного наследия от неравнодушных граждан.



В перечень выявленных объектов в этом году включены такие уникальные здания, как Некоузская шерстопрядильная фабрика, бывшее Тверицкое училище и два флигеля усадьбы Вахрамеева в Ярославле, часовня при мануфактуре купца Локалова в Гаврилов-Ямском районе, вокзал Ярославль-Главный.



Теперь в этот список занесено и здание детского дома трудолюбия в Переславле-Залесском.



– Это уникальное своей архитектурой здание было построено в 1913 году в стиле неоклассицизма с элементами модерна, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. – В ближайшее время собственнику будет направлено уведомление о том, что статус здания изменился и теперь оно находится под охраной государства.



В 1917 – 1918 годах Переславский детский дом трудолюбия с 18 воспитанницами находился в ведении комиссариата призрения, а затем – отдела социального обеспечения УИК. Через некоторое время дом был муниципализирован, потом упразднен, и здание заняли советские учреждения. В 1990-е годы в нем была размещена Переславская межрайонная прокуратура.



В целом на территории Ярославской области более 4,5 тысячи объектов культурного наследия, большинство из них – выявленные, список которых пополняется.