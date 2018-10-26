​В области продолжается внедрение новой системы оборота твердых коммунальных отходов. Связанные с этим вопросы жители Ярославля смогли задать представителям органов власти, регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Хартия» и ЯРОО «Ассоциация собственников жилья «Ярославия» на встрече, которая прошла в территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов.



– Модернизация системы обращения с ТКО в масштабах страны проходит посредством внедрения института единых региональных операторов, а также установки единого тарифа на услугу по обращению с отходами, – сказал начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Поэтапное реформирование отрасли проводится согласно федеральному закону №89 «Об отходах производства и потребления» и направлено на обеспечение экологической безопасности населения.



Он добавил, что сейчас в регионе идет комплексная работа: замена контейнеров, мусоровывозящей техники, создание мусоросортировочных станций, а также оптимизация и модернизация деятельности полигонов ТКО. С учетом мнения жителей муниципальных образований ведется корректировка территориальной схемы обращения с отходами.



Отмечено, что с момента запуска регоператора весь собранный в Ярославле мусор проходит сортировку. Одновременно с этим реализуется проект по раздельному сбору твердых коммунальных отходов. В результате выделенные полезные фракции – стекло, алюминий, пластик и бумагу – отправляют на переработку, а объемы мусора для захоронения на полигоне «Скоково» уменьшаются на 15 процентов.



Наибольшее количество вопросов, заданных горожанами в ходе встречи, касалось порядка формирования оплаты новой коммунальной услуги по обращению с ТКО.



– В Ярославской области один из самых низких в стране единых тарифов по обращению с ТКО. Он является ключевым компонентом платы за данную коммунальную услугу, включающую сбор и вывоз мусора, – пояснил председатель постоянной комиссии муниципалитета города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Олег Ненилин. – На одного человека ежемесячная плата составляет 73 рубля 94 копейки в многоквартирных домах и 83 рубля 80 копеек – в частном секторе.



Во Фрунзенском и Красноперекопском районах часть населения проживает в индивидуальных домах. В связи с этим на встрече обсудили необходимость заключения договоров на сбор и вывоз ТКО.



– Ярославская область одной из первых включилась в процесс создания экологически безопасной системы оборота ТКО. Естественно, в начале пути у людей возникают вопросы. И такие встречи очень важны, поскольку позволяют гражданам спросить напрямую представителей органов власти, регионального оператора по обращению с отходами и сразу получить ответы, – подчеркнул председатель наблюдательного совета АСЖ «Ярославия», организовавшей мероприятие, Альфир Бакиров.