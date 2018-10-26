​На территории Ярославской области создана некоммерческая система сбора опасных отходов у населения. Обезвреживание компактных источников питания и ртутьсодержащих емкостей происходит за счет средств регионального бюджета.



Как сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, на данный момент создан 21 первичный пункт сбора отработанных компактных источников питания и 16 – ртутьсодержащих отходов. Системой охвачены городские округа Ярославль, Рыбинск и Переславль, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Любимский, Даниловский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Пошехонский, Угличский и Ярославский районы.



В каждом из этих муниципальных образований работает несколько пунктов сбора, где происходят прием и передержка опасных отходов согласно требованиям экологической безопасности. Адреса пунктов размещены на сайте регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/Punkty_priema.aspx.



Один раз в год собранные от населения отходы передаются для транспортировки и обезвреживания подрядной организации за счет средств ведомственной целевой программы «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области».



Так, в 2017 году передано на обезвреживание 173003 лампы и 1200 килограммов батареек. Стоимость выполненных работ составила 910 и 290 тысяч рублей соответственно.



Для оптимизации процесса сбора опасных отходов от населения в данный момент прорабатывается проект установки первичных пунктов приема в виде модульных контейнеров (экобоксов) на площадках накопления твердых коммунальных отходов.



– Кроме того, согласно действующему федеральному природоохранному законодательству производители батареек обязаны вносить экологический сбор за данные мероприятия, – пояснил председатель комитета природных ресурсов и экологии департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Квасков. – Либо выполнять норму утилизации, то есть определенное количество своей продукции они должны обезвредить за счет собственных средств. Также производители могут организовать работу с ассоциациями, которые обезвреживают данные отходы.



По мнению специалистов, грамотным примером реализации проектов по сбору и утилизации батареек собственного производства у населения является акция «Неделя сбора батареек», которая с 22 по 28 октября проходит в Ярославле в рамках масштабного проекта «Сдай батарейки с Duracell» при поддержке крупных торговых сетей. Контейнер для сбора элементов питания установлен на площади перед ТЮЗом по адресу: улица Свободы, 23.