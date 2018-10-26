​26 октября в Ярославле прошел областной конкурс профессионального мастерства по рабочей профессии «Слесарь механосборочных работ». За победу боролись работники предприятий «Агат», «Славнефть-ЯНОС», Ярославский радиозавод, «Автодизель», «Стройдевелопмент», «Сатурн – Инструментальный завод», «Фобос» и «ОДК – Газовые турбины». Организатором мероприятия выступил региональный департамент инвестиций и промышленности Ярославской области.



– Проведение конкурса в первую очередь направлено на повышение престижа профессии, пропаганду достижений и передового опыта в производстве. Подобные соревнования нужны для популяризации профессии среди молодежи и привлечения кадров в реальный сектор экономики, – сказал председатель комитета развития промышленности департамента Сергей Комов.



Площадкой проведения конкурса стал автомеханический колледж. Все участники прошли теоретический экзамен и выполнили практическое задание. Мастера должны были распилить припасовку проймы и вкладыша заданной формы. Оценивались скорость выполнения работ, качество, а также соблюдение техники безопасности.



Победителем конкурса стал слесарь-инструментальщик АО «Сатурн – Инструментальный завод» Евгений Калинин.



Справка



Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области ежегодно инициирует конкурсы среди специалистов рабочих профессий. За последние пять лет было охвачено порядка 15 различных направлений – это лаборанты химического анализа, гончары, сварщики, кузнецы, слесари, плотники и другие. За все время в конкурсах приняли участие более 300 человек.