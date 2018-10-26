​26 октября в Ярославле открыли памятный знак в честь 100-летия ВЛКСМ «Паруса молодости». Монумент разместился на территории сквера «Встреча» рядом с кинотеатром «Родина».



В торжественной церемонии приняли участие представители органов государственной и муниципальной власти, общественники, ветераны комсомола, активные горожане. Почетными гостями мероприятия стали депутат Госдумы РФ, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, заместитель губернатора Андрей Шабалин, председатель оргкомитета по подготовке юбилейных торжеств Михаил Боровицкий, и. о. мэра города Владимир Волков, член Совета Федерации Игорь Каграманян, председатель областной Думы Алексей Константинов.



– Воспитанники комсомола сейчас среди нас – это лидеры, это общественники, – сказал Андрей Шабалин. – Эта организация сплотила нас, и, несмотря на трудности, связанные с комсомольскими стройками, она много нам дала. Строительство этого памятника также объединило нас. Оно было выполнено в кратчайшие сроки в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!». И сегодня я поздравляю всех ветеранов-комсомольцев. Очень добрые воспоминания связаны с этим праздником.



Валентина Терешкова, которая была секретарем комитета ВЛКСМ комбината «Красный Перекоп», отметила ту работу, которую проводили комсомольцы для развития Ярославля. В качестве примера ударной комсомольской стройки она привела Ярославский нефтеперерабатывающий завод.



– Надеюсь, наше молодое поколение будет достойным продолжателем тех традиций, – добавила Валентина Терешкова.



Алексей Константинов напомнил собравшимся о других важных страницах истории ВЛКСМ.



– Комсомольцы мужественно и отважно защищали Родину в годы Великой Отечественной войны и затем поднимали страну, – сказал он. – Сегодня Россия развивается, движется вперед в том числе и благодаря тем, кто был в рядах ВЛКСМ. Мы никогда не забываем об этом. Совсем недавно я возглавлял Ростовский район. 29 октября там открывается восстановленный памятник в обновленном Комсомольском сквере. И так происходит по всей области.



Владимир Волков поблагодарил всех, кто внес вклад в создание памятника и обустройство сквера, и выразил надежду, что «Встреча» станет излюбленным местом отдыха жителей и гостей города.



Композиция «Паруса молодости» создана по инициативе ветеранов комсомола. Авторы – ярославские художники Леонид и Елизавета Малафеевские. Их проект победил в конкурсе, на который было представлено семь работ. Жюри возглавлял известный скульптор Зураб Церетели.



Конструкция состоит из 1800 неповторяющихся металлических деталей и выполнена в форме трех парусов. По замыслу авторов, она «обыгрывает романтический образ героев прошлого, отождествляется с развевающимся флагом, пламенем, стремлением к недостижимым утопическим вершинам, ностальгически отсылает к монументальному искусству советской эпохи».



Перед установкой памятника проведено комплексное благоустройство сквера: сделаны новые пешеходные дорожки, установлены лавочки, выложена разноцветная тротуарная плитка. «Паруса молодости» будут подсвечивать 14 прожекторов разного цвета.



Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию комсомольской организации, продолжились в КЗЦ «Миллениум».



Справка



Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) был создан как Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) 29 октября 1918 года. В 1924 году РКСМ было присвоено имя В.И. Ленина – Российский ленинский коммунистический союз молодежи (РЛКСМ). Всесоюзным он стал в 1926 году.



В комсомол принимали юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет.