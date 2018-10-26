​Поздравляю работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником!



Ваш труд – один из самых значимых и востребованных в условиях современного общества. Он связан с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, за состояние доверенного груза. Справиться со стоящими задачами вам помогают высочайшее мастерство, внимательное и уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения.



Автомобильный и городской пассажирский транспорт, обеспечивая потребности предприятий, учреждений и жителей региона, играет огромную роль в укреплении социально-экономического потенциала Ярославской области, в развитии межрегиональных и международных связей.



Желаю успехов в труде, оптимизма! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов