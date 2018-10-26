​27 октября в Ярославле прошли мероприятия, посвященные 100-летию военной финансово-экономической службы. Утром митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон отслужил в Успенском соборе молебен в честь погибших участников Великой Отечественной войны. Затем на аллее Памяти военных финансистов, открытой в областном центре три года назад, состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие ветераны финансовой службы из России и стран ближнего зарубежья, представители органов власти, а также общественность.



– Сегодня мы празднуем исторический юбилей, – сказал председатель межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов военной финансово-экономической службы» Василий Воробьев. – Наша служба была создана во время Гражданской войны и сыграла в ней огромную роль, так же как и в Великой Отечественной войне. Выполняя задачи по эффективному использованию средств, военные финансисты вносили огромный вклад в укрепление экономики государства и его победы – не только в тылу, но и на фронте. Благодаря высокой общевойсковой подготовке они подменяли погибших в бою командиров. Однако и в мирное время военно-финансовая служба выполняла важные стратегические задачи. Город Ярославль остается в нашей памяти величайшей кузницей военных финансистов.



Больше 70 лет (с 1938 по 2010 год) в областном центре действовало единственное в стране высшее военное училище, выпускавшее военных финансистов. За эти годы подготовлено около 70 тысяч специалистов. Сейчас подготовкой военных финансистов по специальности «экономическая безопасность» занимаются в Военном университете в Москве.



Здания вуза в центре Ярославля переданы Ярославскому высшему зенитному ракетному училищу противовоздушной обороны, полигон Песочное — Ивановской дивизии ВДВ.



Сейчас в межрегиональной ветеранской организации – около 35 филиалов по всей стране. В Ярославском отделении – 240 членов. Ветераны финансовой службы вместе отмечают памятные военные даты, возлагают цветы, издают книги о ее истории.



Завершились юбилейные мероприятия торжественным собранием в ДК им. Добрынина.