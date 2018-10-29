​В Ярославле прошел стартап-марафон «Экология будущего». В нем приняли участие авторы проектов, эксперты регионального и федерального уровней, в том числе представители Российского экологического общества и Фонда поддержки социальных проектов.



– Снижение негативного влияния человека на природу Президент России Владимир Путин называет одной из приоритетных общенациональных задач. Для ее решения необходимо объединить усилия общества, государства и бизнеса, – сказал заместитель директора – председатель комитета инвестиционного развития департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Дмитрий Глушков. – Наш регион уже идет по этому пути: по инициативе губернатора Дмитрия Миронова разработана концепция новой экологической политики. И у ярославских изобретателей много прорывных идей по снижению негативного воздействия человека на окружающую среду.



На стартап-марафоне было представлено 11 проектов. Они решают проблемы в сфере производства экологически чистых продуктов, переработки и утилизации отходов, очистки воздуха и водоемов, экологичного производства энергии. Все авторы получили рекомендации экспертов по дальнейшему развитию идей.



Победителем стал Андрей Волков с проектом системы очистки от железа питьевой воды из подземных источников с применением бескомпрессорного эжекционно-вакуумного аэратора-дегазатора. Система уже внедрена на нескольких объектах ЖКХ в Некрасовском и Ярославском районах, а также в Переславле-Залесском.



– При норме содержания железа в питьевой воде 0,3 миллиграмма на литр в России и 0,1 в Европе наша система дает результат 0,05 миллиграмма на литр, то есть от 2 до 6 раз меньше, – рассказал Андрей Волков. – Сейчас мы создаем следующую линейку аэраторов, которые смогут работать в коттеджах. На стартап-марафоне мне дали рекомендации, как правильно предлагать проект заказчикам. Также надеюсь поставить свой опытный образец в одном рыбном хозяйстве. И в соответствии с рекомендациями экспертов будем выходить на небольшие поселения центра и севера России.



Победитель получил денежный приз и право на сопровождение проекта со стороны региональной Корпорации развития МСП. Также ее специалисты окажут поддержку еще нескольким перспективным инициативам, представленным на марафоне.