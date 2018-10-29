|В Ярославле открыт памятник Герою Советского Союза, генералу армии, многолетнему начальнику пограничных войск КГБ СССР Вадиму Матросову. Бюст установлен на аллее Полководцев у Музея боевой славы. Событие приурочено к 100-летию образования пограничных войск, которое отмечается в этом году.
– При Матросове пограничные войска пользовались наивысшим уважением и почетом в стране, – сказал на церемонии открытия монумента руководитель Ярославской областной организации ветеранов пограничной службы Владимир Подшивалов. – Под его руководством была разработана и принята новая концепция охраны границы с использованием современных технических средств. Матросов лично разрабатывал многие плановые операции, ежедневно заслушивал доклады руководителей, давал советы, утверждал принимаемые решения, что способствовало успеху их выполнения.
В Великую Отечественную войну Вадим Матросов участвовал в боевых действиях на можайском направлении, воевал на Карельском фронте в должности заместителя командира роты, затем заместителя командира батальона по разведке.
С 1972 по 1989 год возглавлял пограничные войска страны.
В 1978 году Матросову присвоено звание генерала армии, в 1982-м – звание Героя Советского Союза.
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