​28 октября в бассейне «Шинник» состоялось открытие фестиваля по плаванию и подводному спорту среди спортивных клубов. Проект будет проходить в шести городах Ярославской области в восемь этапов. В программе – различные мероприятия для пловцов, членов их семей, зрителей: соревнования, мастер-классы, показательные выступления групп синхронного плавания и мастеров подводного спорта, выполнение нормативов ГТО, а также праздники для детей без навыков плавания.



– Это новый турнир, который, надеемся, в будущем станет традиционным, – сказал заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – В первом этапе приняли участие более 300 юных пловцов из Ярославля, Гаврилов-Яма, Данилова, Рыбинска, Тутаева и Мышкина, в том числе воспитанники областной спортивной адаптивной школы.



Кроме того, в рамках первого этапа проекта была организована семейная эстафета. Родители не просто болели за своих детей, но и наравне с ними преодолевали водный рубеж.



Второй этап состоится в Рыбинске 24 ноября.



Мероприятие организовано спортивным клубом «ТриСтайл» совместно с департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области.