​В детской поликлинике имени Семашко организованы фильтр-бокс, колясочная зона, гардероб, капитально отремонтирована регистратура, закуплены оборудование и мебель. И уже 1 ноября первых пациентов примет обновленный кабинет неотложной помощи.



– Ремонт в помещениях шел в течение полугода, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Из резервного фонда Президента страны поликлинике было выделено более полумиллиона рублей. Еще 500 тысяч рублей на проект потрачено из средств самой больницы имени Семашко. Кабинет неотложной помощи даст возможность сократить сроки оказания медицинской помощи в поликлинике и на дому и снизит нагрузку на участковых педиатров на вызовах практически на четверть.



Специалисты кабинета ежедневно будут вести трехчасовой прием маленьких пациентов. В случае эпидемий и подъема заболеваемости время работы увеличат. По сути, это будет скорая медицинская помощь в рамках района. На вызовах станут работать врач и фельдшер, которые могут принимать решения в отношении госпитализации в другие больницы города, а также передавать детей для наблюдения на педиатрические участки.



– Наша поликлиника обслуживает более 7 тысяч пациентов, к ней прикреплены 4 школы, 12 детских садов – всего 8 участков, – рассказал главный врач больницы имени Семашко Игорь Виноградов. – Детей много, участки очень протяженные, большинство – это частный сектор, и каждому врачу нужен был свой транспорт. Конечно, все это отражалось на сроках оказания помощи. Теперь, я думаю, мы все эти неудобства для пациентов минимизируем.



Детская поликлиника больницы имени Семашко вошла в федеральный приоритетный проект по созданию новой модели поликлиник. Сейчас в планах руководства медицинского учреждения – организовать кол-центр.