​Завершена регистрация участников на конкурс управленцев «Лидеры России» 2018 – 2019 годов. За две недели заявки на участие в нем подали 227 тысяч человек из России и 68 стран мира. Из них 1551 – из Ярославской области. Наш регион на четвертом месте по активности в ЦФО – после Москвы, Московской и Воронежской областей.



– Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса «Лидеры России» и повышении к нему интереса со стороны как россиян, так и наших соотечественников за рубежом, – отметил руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. – Важно, что в этом году были найдены дополнительные технологические решения по защите от двойных регистраций на конкурс одного и того же человека.



«Лидеры России» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», учрежденной в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Финалисты конкурса могут претендовать на образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей. Победители получают шанс стать участниками специальной программы развития кадрового управленческого резерва, а также год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей, которые являются наставниками конкурса. Всем участникам предоставляется возможность проверить свои лидерские компетенции.



К участию допускаются граждане не старше 55 лет и с опытом руководства не менее пяти лет. Конкурсантам до 35 лет достаточно иметь два года опыта управленческой работы.



Сейчас всем претендентам на победу необходимо снять видеоинтервью с ответами на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении. Далее будут проведены дистанционный отбор и региональные полуфиналы.



Финал состоится в марте 2019 года. На нем из 300 самых перспективных участников в ходе нетворкинга, встреч с экспертами и деловых игр будет выбрана сотня лучших.



Дополнительная информация на официальном сайте: лидерыроссии.рф.