​В этом году Ярославская область присоединилась к межрегиональному туристско-образовательному проекту «Вагон знаний». В его рамках школьники региона побывали с экскурсией в Москве.



Проект «Вагон знаний» предусматривает познавательные путешествия для учащихся на комфортабельных поездах. В пути для ребят организуют интерактивно-образовательную программу, с ними работают аниматоры. На этот раз родителям ярославцев было предложено выбрать один из трех вариантов: «Покорение космоса», «Россия делает сама», «История государства Российского» – с посещением Музея космонавтики, Политехнического музея или Московского Кремля.



В марте столичные школьники приедут в наш регион с ответным визитом. Их приглашают посетить Ростовский кремль, Ярославский музей-заповедник и планетарий.



– Дети очень часто выступают инициаторами семейных путешествий, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Мы ожидаем, что участники проекта «Вагон знаний» не только узнают много нового, посещая города нашего региона, но и в ближайшее время вернутся сюда уже вместе со своими родителями. Реализация проекта в осенне-весенний период позволяет нам увеличить туристический поток в «низком» сезоне.



«Вагон знаний» уже путешествует по Самарской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской областям и Республике Башкортостан. В 2018 году этот проект победил в номинации «Развитие туристического потенциала региона» Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.



После успешной апробации маршрутов планируется, что обмен школьниками будет осуществляться на постоянной основе. Подробнее о проекте и о том, как принять в нем участие, можно узнать по телефону: 8 (4852) 30-78-50.