​В Ярославской области будет создана межведомственная рабочая группа, занимающаяся вопросами сверхнормативного сброса предприятиями загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения Ярославской области. Решение об этом принято в Правительстве региона на заседании с участием представителей профильных департаментов, Северного и Южного водоканалов, промышленников.



– Снижение сверхнормативного сброса сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения региона – одно из важнейших направлений минимизации вредного влияния человека на природу, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Это необходимо для повышения экологической безопасности населения региона. Данное направление работы обозначено как приоритетное и на федеральном, и на областном уровне, в том числе – в концепции новой экологической политики, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Для успешной реализации мероприятий необходимо взаимодействие органов власти и бизнеса.



В настоящее время в федеральное законодательство готовится внесение ряда изменений, направленных на повышение ответственности предприятий. В частности, допустившие превышение нормативов состава сточных вод обязаны будут самостоятельно разработать и в течение семи лет реализовать планы снижения сбросов. Предусмотрены строительство или модернизация локальных очистных сооружений, создание систем оборотного водоснабжения, предусматривающего повторное использование стоков после очистки для нужд предприятия.



Рабочая группа будет, в том числе, помогать предприятиям в создании подобных проектов.