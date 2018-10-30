2 ноября жители региона вновь смогут принять участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Ее инициатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей.



Основная экзаменационная площадка будет работать в Ярославле на базе областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова по адресу: улица Свердлова, дом 25в. Также мероприятия будут организованы в Борисоглебском, Пошехонском, Любимском и Тутаевском районах.



Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, непосредственно в день акции на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru пройдет онлайн-тестирование.



Участникам акции предстоит ответить на 30 вопросов, из которых 10 разработаны в регионах проведения мероприятия и касаются их историко-этнографической специфики. На тестирование отводится 45 минут. Время экзамена едино по всей стране: с 10.00 до 10.45. Пользование книгами, Интернетом, иными внешними источниками информации, техническими средствами передачи и обработки информации, включая мобильную связь, запрещено.



Тестирование проводится бесплатно. Ограничений по возрасту, гражданству и другим параметрам нет.



Большой этнографический диктант организован в рамках реализации стратегии государственной национальной политики, утвержденной указом Президента Российской Федерации. Акция пройдет во всех регионах страны накануне государственного праздника – Дня народного единства.