​Уборкой дорог региональной собственности в осенне-зимний период занимается государственное предприятие «Ярдормост». Оно планирует использовать при проведении работ 753 единицы техники. Часть приобретена в этом году: это 12 комбинированных дорожных машин и 4 автогрейдера.



– На сегодняшний день регион обеспечен необходимой техникой и материалами для обработки трасс, – подчеркнул директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. – «Ярдормост» успешно выполнял работы по содержанию региональной сети дорог в 2015, 2016 и 2017 годах. У предприятия 12 филиалов в муниципальных районах.



Евгений Моисеев добавил, что в связи с понижением температуры ниже нуля в ночные часы обстановка на дорогах стала более сложной. Он призвал водителей быть внимательнее, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.



В настоящее время в филиалах «Ярдормоста» и субподрядных организациях организовано постоянное дежурство ответственных лиц, круглосуточно функционируют диспетчерские службы. Система спутникового мониторинга позволяет в режиме реального времени отслеживать движение дорожной техники.



– За прошедшие сутки на работах по содержанию автомобильных дорог Ярославской области было задействовано 20 единиц техники, израсходовано порядка 100 кубометров песко-соляной смеси для обработки особо опасных участков: мостов, путепроводов, кривых малого радиуса, спусков, подъемов, – рассказал генеральный директор ГП «Ярдормост» Ярослав Овчаров. – Для обработки Юбилейного моста применен жидкий противогололедный реагент.



Справка



Телефоны диспетчерских служб:



(4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба»;



(4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».