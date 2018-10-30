​В настоящее время в регионе два проблемных дома ОАО «Ивановская домостроительная компания», входящего в группу компаний «СУ-155», и оба в Ярославле. Один из них, литер 42, сегодня посетила комиссия во главе с заместителем председателя Правительства области Виктором Неженцом. В работе также приняли участие депутат Государственной Думы РФ Александр Грибов, представители инициативной группы дольщиков.



В настоящее время вопрос достройки объектов группы компаний «СУ-155» решен на федеральном уровне. Механизм, предложенный Минстроем РФ, реализуется при финансировании АКБ «Российский капитал».



– Работы на обоих объектах возобновлены и сейчас находятся в завершающей стадии. Планируем ввести дома в эксплуатацию до конца этого года, – сообщил Виктор Неженец. – Процесс находится под нашим контролем, как и остальные проблемные площадки региона. Решение вопроса обманутых дольщиков – одна из первоочередных задач, поставленных губернатором Дмитрием Мироновым. На литере 42 осталось завершить пусконаладку лифтов, отделку квартир и благоустройство. Здесь Правительство области помогло в строительстве подъездной дороги, тротуара, а также осуществляет координацию деятельности по завершению строительства, выстраиванию взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.



Возведение объекта началось в 2014 году и было приостановлено в начале 2015-го. В здании 84 квартиры, на 55 из которых заключены договоры участия в долевом строительстве.



– Компания «СУ-155» потерпела финансовый крах и оставила обманутыми около 30 тысяч дольщиков по всей стране, – отметил Александр Грибов. – Было принято решение на уровне Президента и председателя Правительства РФ подключить банк «Российский капитал». Сегодня мы видим, что региональное Правительство активно участвует в процессе завершения объектов. Я считаю, что это хороший пример объединения, взаимодействия федеральных и областных властей.



Справка



В прошлом году при содействии Правительства области введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов, решен вопрос 1264 участников долевого строительства. Это значительно больше, чем в предыдущие периоды, когда в год завершалось по одному-два объекта.



В этом году запланировано сдать 14 проблемных домов, пять из которых – на проспекте Машиностроителей в Ярославле и в ЖК «Зеленый квартал» в Ярославском районе – уже введены в эксплуатацию.