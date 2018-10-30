​Одно из крупнейших медучреждений Ярославской области – больница имени Соловьева – приобрело за счет средств ОМС три наркозно-дыхательных аппарата для операционных блоков. Стоимость оборудования – почти 12 миллионов рублей.



– Больница имени Соловьева – это травмоцентр первого уровня, – отметил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Каждый день в ней выполняется около 50 операций, ежегодно тысячи пациентов получают самую высокотехнологичную помощь. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы здесь было оборудование экспертного класса, использовались новейшие разработки в сфере медицинских технологий. Оснащение медучреждений современной техникой – это одна из точек роста, обозначенных губернатором Дмитрием Мироновым.



Больница имени Соловьева постоянно расширяет свои возможности. Так, за последние 6 лет увеличилось количество сделанных анестезий, на 250 процентов больше стали делать ингаляционных наркозов. Только за последние 9 месяцев количество анестезий составило 6284, из них ингаляционных – 1467.



– Использование именно ингаляционной анестезии позволяет нам безопасно выполнять сложные и травматичные вмешательства, – рассказала директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко. – Речь идет об операциях на позвоночнике, нервных стволах, в том числе и у пожилых пациентов. То оборудование, которое мы закупили, хорошее подспорье в работе нашим специалистам – у него большое количество режимов вентиляции, встроенный газоанализатор. Техника может работать автономно. Все это, конечно, повышает безопасность пациентов при использовании наркозов.



Справка



В составе больницы имени Соловьева – отделение экстренной медицинской помощи (травмопункт), приемное, противошоковое, 6 травматологических, 2 нейрохирургических, комбустиологическое, оториноларингологическое, реанимационное и плановое анестезиологическое отделения, а также отделения кардиологии и терапии. Стационарные отделения развернуты на 493 койки, ежегодно в медучреждение госпитализируют более 15 тысяч человек.



В настоящее время в больнице функционируют 25 операционных залов, в которых каждую неделю выполняется более 200 вмешательств. В целом оперативная активность в больнице составляет 140 процентов, хирургическая – 73 процента.