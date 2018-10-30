​В центре «Мой бизнес» начал работать центр оказания услуг. Он создан Правительством Ярославской области для удобства предпринимателей. На этой площадке они могут получить 45 видов услуг.



– Среди них – услуги АО «Корпорация МСП», консультации по различным мерам поддержки бизнеса, – рассказала директор регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Такая сервисная модель позволит предпринимателям на единой площадке получать полную и достоверную информацию в комфортных условиях, упростит коммуникацию и сократит время получения результата.



Также на базе центра оказания услуг с 30 октября работу с предпринимателями организовали сотрудники МФЦ. В специально созданном офисе они предоставляют государственные, муниципальные и иные услуги.



– Через удаленный офис МФЦ предприниматели смогут получить около 50 госуслуг, – прокомментировал директор департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов. – График работы сотрудников МФЦ – вторник и четверг, с 8.30 до 17.30.



Предприниматели смогут получить такие услуги, как государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставление выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и другие.



В следующем году добавится еще более 10 видов услуг.



Центр оказания услуг располагается по адресу: улица Свердлова, 25д, 3-й этаж. Телефон: (4852) 59-47-54.