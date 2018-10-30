​Пять работ из Ярославской области вошли в число победителей всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир».



Всего в этом году на конкурс подали заявки авторы 2296 проектов из 63 регионов страны. К общенациональному финалу были допущены 317 работ из 41 субъекта РФ.



Первое место в номинации «Идея сувенира» заняла салфетка для столовых приборов «Пир на Волге. Ничто не предвещало еды». Авторы проекта – Людмила и Тимофей Красниковы. Лучшим сувениром-игрушкой признаны «Тыгыдымские кони» от этнокультурного комплекса «Деревня Тыгыдым».



На втором месте в номинации «Сувенир года» – магнитные закладки «Достопримечательности Ярославля», авторы Людмила и Даниил Красниковы. Третье место в номинации «Гастрономический сувенир» заняла «Тыгыдымская черная соль», а в номинации «Сувенир события» – коллекция брошей-значков «Раз, два... Кабачок!» Светланы Шаровой.



Жюри конкурса, оценивая работы, учитывало целый ряд критериев. В их числе – соответствие номинации, использование художественно-стилевых особенностей территории, качество и оригинальность сувенира и упаковки, возможность массового изготовления и соответствие ценовой категории.



– Сувенир – эмоциональное напоминание о поездке. Поэтому он должен быть уникальным, интересным, функциональным и, конечно, отражать особенности территории или конкретного объекта, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Для региона крайне важна качественная сувенирная продукция местного производства. Это положительно сказывается на развитии как туристического сервиса, так и малого предпринимательства. Высокие оценки, полученные ярославскими проектами в национальном конкурсе, говорят о развитии этого направления.