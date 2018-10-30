​Ярославские мастера удостоены двух золотых, двух серебряных и трех бронзовых наград чемпионата России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей. В общекомандном зачете они получили диплом за второе место. Теперь представители региона смогут войти в состав сборной команды России, которая примет участие в чемпионатах Европы и мира.



– В Ярославской области сфера бытовых услуг находится на высоком уровне, и наши мастера часто становятся победителями и призерами различных конкурсов российского и международного уровня, – отметил директор регионального департамента АПК и потребительского рынка Евгений Вишневский. – Бытовое обслуживание населения – одна из важнейших социально значимых отраслей потребительского рынка. За девять месяцев текущего года объем оказанных в этой сфере услуг достиг 2,7 миллиарда рублей. И парикмахерские услуги наряду с услугами по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, ремонту и строительству жилья и других построек, а также ритуальными – в числе наиболее востребованных.