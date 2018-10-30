|В пять муниципальных районов – Гаврилов-Ямский, Даниловский, Некоузский, Пошехонский и Угличский – переданы новые школьные автобусы.
– Правительством Ярославской области уделяется особое внимание обеспечению безопасности учащихся, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Мероприятия по обновлению парка школьных автобусов финансируются и проводятся ежегодно.
Пять новых ПАЗов, на 22 посадочных места каждый, закуплены в рамках ведомственной целевой программы департамента образования. Цена одной машины – 1 миллион 862 тысячи рублей. В районы автобусы были отправлены после проведения независимой технической экспертизы.
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