​В регионе создается институт общественных инспекторов по охране объектов культурного наследия.



– Стать общественным инспектором может любой житель Ярославской области. Для этого нужны знание 73-го федерального закона и искреннее стремление заботиться о памятниках, которые есть в нашем регионе, – сказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Мы уже начали прием заявок от желающих заниматься такой работой. Создание института общественных инспекторов в разы повысит оперативность реагирования на проблемы и своевременность принятия решений.



Департамент предоставляет инспекторам необходимую для их работы информацию, проводит консультации по основным видам деятельности, профилактике правонарушений и правовым основам охраны объектов культурного наследия.



Инспекторы, в свою очередь, должны оперативно информировать департамент о нарушениях в сфере сохранения памятников архитектуры, в том числе с помощью фото- и видеофиксации, на основании письменного задания госоргана осуществлять мониторинг объектов культурного наследия.



Подробная информация о вступлении в институт общественных инспекторов здесь: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601201810170001.