​В регионе создается институт общественных инспекторов по охране объектов культурного наследия.

– Стать общественным инспектором может любой житель Ярославской области. Для этого нужны знание 73-го федерального закона и искреннее стремление заботиться о памятниках, которые есть в нашем регионе, – сказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Мы уже начали прием заявок от желающих заниматься такой работой. Создание института общественных инспекторов в разы повысит оперативность реагирования на проблемы и своевременность принятия решений.

Департамент предоставляет инспекторам необходимую для их работы информацию, проводит консультации по основным видам деятельности, профилактике правонарушений и правовым основам охраны объектов культурного наследия.

Инспекторы, в свою очередь, должны оперативно информировать департамент о нарушениях в сфере сохранения памятников архитектуры, в том числе с помощью фото- и видеофиксации, на основании письменного задания госоргана осуществлять мониторинг объектов культурного наследия.

Подробная информация о вступлении в институт общественных инспекторов здесь: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601201810170001.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
17:15
11 просмотров